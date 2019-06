Trasferimento segreteria screening mammografico

L’Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Trieste comunica che la segreteria dello screening mammografico e del colon retto verrà trasferita dalla sede attuale (stanze 13 e 14 area ex BIC Ospedale Maggiore I piano) alle stanze 4 e 5 dell'ex area degenze dell'Oncologia (sempre al I piano dell'Ospedale Maggiore). I numeri di telefono e gli orari di segreteria rimangono invariati. Il trasferimento verrà effettuato nelle giornate di martedì 25 e giovedì 26 giugno, pertanto in tali giornate la segreteria non sarà operativa per il pubblico.