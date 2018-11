Trasferimento Ufficio Anagrafe Sanitaria Distretto 2 da via Farneto a via Pietà

Dal 18 dicembre gli sportelli di anagrafe sanitaria del Distretto 2 saranno trasferiti da via Farneto all’Ospedale Maggiore, in via Pietà 2/1 al 2° piano.

Per consentire le operazioni di trasloco, l’attività verrà sospesa dal 10 al 17 dicembre compresi , per riprendere nella nuova sede il 18 dicembre con i seguenti orari:

lunedì, mercoledì e venerdì accesso diretto dalle 8.30 alle 11.30

martedì e giovedì si accede solo previo appuntamento telefonico esclusivamente per rilascio del modello S1 (ex modello E106 e E109) per iscrizioni dei cittadini stranieri e comunitari e dei profughi all’Anagrafe sanitaria

il lunedì e il mercoledì dalle 10.30 alle 12.30 per pratiche AFIR

Per appuntamenti: 040 3995264 - 040 3995134 - 040 3995021 - 040 3995175 (segr. telefonica)

Per info generali: 040 3992938

Di seguito i recapiti degli altri Distretti, ai quali è possibile rivolgersi nel periodo di sospensione del servizio

Distretto 1 - via Lionello Stock 2

martedì, mercoledì e giovedì 8:30 - 11:30

lunedì 8:30 - 11:30 per coperture sanitarie per i lavoratori frontalieri - emissione/registrazione Modello S1(previo appuntamento telefonico)

venerdì 8:30 - 11:30 per pratiche AFIR (Ausili incontinenza-cateteri-sacche-rilascio autorizzazioni per celiaci-etc.)

telefono: 040 3997814 - 040 3997850 040 3997804 (solo per Ausili incontinenza-cateteri-sacche) fax: 040 3997849 email: dist1@asuits.sanita.fvg.it

Distreetto 1 - Aurisina - Nabrežina 108/d

telefono: 040 3997921 fax: 040 200611

martedì 12:00 - 16:00 con distribuzione fino a 70 numeri

Distretto 3 - via Battisti 6 (Muggia)

telefono: 040 3995911 fax: 040 274475

martedì e venerdì 8:00-12:00 (accesso diretto)

Distretto 4 - via Giovanni Sai 7 (Parco di San Giovanni)

lunedì, martedì, giovedì e venerdì: 8:00 - 11:00 con distribuzione fino 50 numeri eliminacode;

Rilascio modelli S1 e autorizzazioni per alimenti particolari: su appuntamento, negli orari sopra indicati

mercoledì 8:00 - 10:00: pratiche AFIR (ausili incontinenza,cateteri, ecc)

mercoledì 10:00 - 13:00: pratiche STP (stranieri temporaneamente presenti)

telefono: 040 3997453 - 040 3997465 fax: 040 3997449 email: dist4@asuits.sanita.fvg.it

CREAUS/SS/PC/ss

#AvvisoTS