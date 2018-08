Un libro per un sorriso anche a Portopiccolo

Attendere un istante: stiamo caricando il video...

Promuovere la solidarietà attraverso la lettura:si può partecipare all’iniziativaanche presso, oltre che presso la libreria

Un ringraziamento a coloro che hanno già consentito di raccogliere oltre 150 libri, ai quali andranno ad aggiungersi quelli che verranno donati direttamente da Ubik.

Molte persone, tra cui anche turisti che desiderano lasciare un segno a Trieste, aderiscono all'iniziativa lasciando una dedica al futuro lettore.

I libri saranno donati a settembre all’Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Trieste, che li metterà a disposizione dei pazienti: i libri raccolti andranno infatti ad aggiungersi alle biblioteche dei reparti degli ospedali e dei servizi territoriali, perché la salute e il benessere passano anche attraverso la mente.

Per partecipare all’iniziativa basta entrare in libreria e comprare un libro da donare, lasciandolo direttamente alle casse: per ogni acquisto-dono verrà regalato un gadget (fino a esaurimento scorte). Il personale è a disposizione per tutte le informazioni sull’iniziativa.

