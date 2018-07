Un libro per un sorriso. Regaliamo la salute attraverso i libri!

L’azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Trieste è lieta di promuovere l’iniziativa di solidarietà attraverso la lettura che la libreria Ubik propone anche quest’anno. Durante tutto il mese di agosto sarà possibile acquistare, presso la libreria di Piazza della Borsa 15, dei libri da donare all’Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Trieste, che li metterà a disposizione dei pazienti. I libri raccolti andranno infatti ad aggiungersi alle biblioteche dei reparti degli ospedali e dei servizi territoriali, perché la salute e il benessere passano anche attraverso la mente.

Per partecipare all’iniziativa basta entrare in libreria e comprare un libro da donare, lasciandolo direttamente da Ubik: per ogni acquisto-dono verrà regalato un gadget (fino a esaurimento scorte).

Ogni anno Ubik raccoglie circa 100 libri e inoltre partecipa con una donazione di ulteriori libri. Molte persone, tra cui anche turisti che desiderano lasciare un segno a Trieste, aderiscono all'iniziativa lasciando anche una dedica al futuro lettore ricoverato.

Il personale è a disposizione per tutte le informazioni sull’iniziativa.

