Variazioni delle modalità di incasso

Nell’ambito del riassetto del Servizio Sanitario Regionale e della costituzione di ASUGI, le modalità di incasso subiranno le seguenti variazioni:

Tutti gli incassi saranno bloccati dalla sera del 31 dicembre fino alle 14.00 del 2 gennaio (compresi gli sportelli CUP, le incassatrici automatiche, il pagamento on line e le farmacie).

Nelle altre giornate non ci sarà nessuna variazione per le casse centrali CUP dell’Ospedale Maggiore e di Cattinara e per le casse distrettuali del Distretto 2 (San Giacomo), Distretto 3 (Muggia e via Puccini) e Distretto 4 (San Giovanni), che durante tutto il periodo transitorio incasseranno sia contante che POS.

Le incassatrici automatiche incasseranno solo POS. Si ricorda che sono posizionate in adiacenza delle casse centrali Maggiore e Cattinara, al polo tecnologico del Maggiore al primo piano, al Polo Cardiologico di Cattinara al piano terra, al Distretto 1 di via Stock al piano terra, al Distretto 3 di Muggia al piano terra, al Distretto 4 di San Giovanni al piano terra.

Le farmacie dal 27 dicembre compreso incasseranno solo contanti .

Per quanto riguarda le casse periferiche, all’Ospedale Maggiore la cassa dell’Odontostomatologia incasserà sia contante che POS fino al 24 dicembre, a seguire solo contante.

Dal 19 dicembre compreso saranno chiusi gli incassi dell’ex CSO ed ex CCV dell’Ospedale Maggiore e di via del Farneto.

