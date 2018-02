CasaPound: Moretti (Pd), vergognoso l'utilizzo del Sacrario di Redipuglia

TRIESTE (22.02.18). «Quando, alcune settimane fa, un rapper utilizzò il sacrario di Redipuglia per girarci un video, in tanti giustamente ci sdegnammo. Ora, con lo spot elettorale girato da CasaPound, si tocca la vergogna. Non so se autorizzazione da parte dei vertici militari ci sia stata (grave se ci sia stata), ma è la sostanza del gesto che va condannata con forza. Parliamo di un luogo sacro che non può diventare oggetto di propaganda da parte di nessuno, figuriamoci poi se a farlo è un partito di matrice neofascista come CasaPound». A dirlo è il capogruppo del Pd Diego Moretti commentando il video elettorale del partito politico girato in parte nel Sacrario militare di Redipuglia. «È vergognoso l'appello al voto fatto da un luogo sacro che è di tutti e rappresenta il dolore della guerra e l'enorme sacrificio in termini di vite umane. Alla vergogna non c'è mai fine».