Corte dei Conti: Moretti (Pd), niente lezioni da Forza Italia

«Forza Italia, con i suoi maggiori esponenti non pretenda di salire in cattedra e dare lezioni. Conosciamo la Costituzione, proprio per questo non vengano a insegnarci il rispetto per le istituzioni. Si dimetta invece, e non e’ il nostro caso, chi è pronto a svilire e svendere buon nome e autonomia della regione per la speranza di un pugno di voti. Senza le riforme necessarie saremmo rimasti nella palude in cui proprio loro ci hanno lasciato. Ora gli stessi protagonisti di una stagione del nulla, puntano il dito contro di noi». A dirlo è il capogruppo del Pd, Diego Moretti, replicando alle accuse di Forza Italia verso la presidente della Regione, Debora Serracchiani.