Eaton: Moretti (Pd), audizione conferma pragmatismo e serietà della Regione

TRIESTE (12.02.18). «Oggi l’audizione ha confermato da una parte il comportamento inaccettabile e arrogante della società e dall’altra ha evidenziato ulteriormente un atteggiamento di grande pragmatistico, concretezza e serietà da parte del vicepresidente Bolzonello e dell'assessore Panariti, che contro ogni strumentalizzazione e demagogia, stanno mettendo in campo una serie di iniziative importanti in grado di venire incontro ai lavoratori». A dirlo è il capogruppo del Pd, Diego Moretti a margine dell'audizione in 2ª commissione di sindacati, Confindustria FVG, Comune di Monfalcone sulla chiusura dello stabilimento Eaton di Monfalcone, che lascia senza lavoro 157 dipendenti, più una quarantina dell'indotto.