Elezioni: Codega (Pd), Stabile con Fi chiarisce disegno contro la riforma sanitaria

TRIESTE (25.01.18). «A chi legge la notizia che Laura Stabile potrebbe essere candidata nelle file di Forza Italia, si chiariscono molte delle sue prese di posizione nel tempo». Lo afferma il consigliere regionale del Pd, Franco Codega commentando notizie di stampa che riferiscono di una possibile candidatura della segretaria regionale di Anaao-Assomed, Laura Stabile, al collegio senatoriale di Gorizia e Trieste, nelle liste di Forza Italia.

«Non sappiamo se la candidatura sarà confermata, ma sorge il sospetto che Stabile abbia indirizzato la rappresentanza dei medici e dei dirigenti sanitari, compromettendo la terzietà del sindacato, alla politica del centrodestra, e in particolare di Forza Italia. Un lavoro molto ben concertato con la parallela attività del marito Walter Zalukar che, fa tuttora il megafono contro-riforma sanitaria per conto dei seguaci locali di Berlusconi».

«Queste persone, entrambe già primari di reparti contigui all’ospedale di Cattinara – medicina d’urgenza e pronto soccorso – hanno di fatto compromesso per motivi politici il loro ruolo e la credibilità che dà la loro professione, mai rivolti a cercare di essere costruttivi, ma solamente a distruggere quanto abbiamo costruito».