Immigrati: Codega (Pd), nulla di nuovo dal M5s, solo un “copia-incolla”

TRIESTE (21.12.17). «Nulla di nuovo dai grillini. L'idea che il M5s ha dell'immigrazione e che inseriscono all'interno del loro programma è un “copia incolla” della linea di sempre del Partito Democratico. Solo che poi ci si scontra con la realtà». A dirlo è il consigliere regionale del Pd, Franco Codega commentando le linee programmatiche del M5s in tema di immigrazione. «Tutti vogliamo che i Comuni entrino nel sistema Sprar invece di mettere in piedi i Cas ed eliminare i grandi centri di accoglienza, difficilmente gestibili e forieri di problemi. Il problema è che i comuni, nella nostra regione, non ne vogliono saperne di entrare nello Sprar e fanno grande fatica anche solo ad accettare un Centro di assistenza straordinaria (Cas) nel proprio territorio. Ed è per questo che non si riescono a svuotare i due grandi Centri d accoglienza di Gradisca e della Cavarzerani»