Odg: sulla necessità di eseguire la segnaletica orizzontale sulla SP 48 di Tremeacque - Tratto Cecchini Pasiano

ORDINE DEL GIORNO n. 3 collegato al DDL 239 (Legge di stabilità 2018)



PRESENTATORI: BAGATIN, DA GIAU, LIVA, ZECCHINON, MORETTI, GEROLIN, GREGORIS



OGGETTO: sulla necessità di eseguire la segnaletica orizzontale sulla SP 48 di Tremeacque - Tratto Cecchini Pasiano in Comune di Pasiano di Pordenone.



Visto e considerato che il tratto di Strada Provinciale 48 denominata Strada Provinciale di Tremeacque è completamente sprovvisto di segnaletica orizzontale;

visto e considerato l’elevato numero di veicoli che ogni giorno percorrono il tratto di strada in oggetto, collegamento anche tra la Provincia di Pordenone e quella di Treviso;

accertate le difficoltà degli automobilisti, soprattutto nel periodo delle nebbie, di percorrere in sicurezza questo tratto di strada;

visto e considerato che dal 1° gennaio FVG Strade prenderà in carico la gestione e manutenzione della Strada in oggetto;

IMPEGNA FVG STRADE

a mettere in atto quanto prima l’esecuzione dei lavori.