Ospedale PN: Bagatin, Piccin parla senza sapere, la struttura è reale, non virtuale come quella presentata dal suo cdx

PORDENONE (01.02.18). «Nella foga della campagna elettorale la consigliera Piccin parla, evidentemente, senza sapere bene quello che dice. In questi ultimi anni l'edificazione del nuovo ospedale di Pordenone è diventata una certezza, a differenza della precedente amministrazione di centrodestra che non è nemmeno stata capace di individuare con certezza un luogo che potesse ospitare la nuova struttura». Replica così, la consigliera regionale del Pd, Renata Bagatin, vicepresidente della 3ª commissione Salute, alla affermazioni della forzista Mara Piccin a margine dell'inaugurazione del nuovo parcheggio dell'ospedale di Pordenone. «Se avesse partecipato alla cerimonia forse avrebbe potuto evitare di fare una brutta figura dovuta solo all’ignoranza dei fatti. Quello che si sta costruendo è un ospedale vero, non virtuale come quello della scorsa legislatura. Avrebbe potuto capire che il cronoprogramma più volte illustrato è rispettato perfettamente. Avrebbe capito che il parcheggio è l’opera che va terminata per liberare gli spazi per l’edificazione di Ospedale e Cittadella della salute. Avrebbe potuto vedere con i propri occhi che gli scavi nella zona del nuovo Ospedale sono già iniziati. Se ha dei dubbi basta che visti la zona del cantiere che probabilmente fino a ora ha visto solo in foto».