Il Natale al Tiare, tutti gli appuntamenti

TIARE SHOPPING si prepara al Natale insieme ai propri ospiti. Il centro, che il 24 e il 31 dicembre chiuderà anticipatamente alle ore 18, ha recentemente accolto nella sua grande famiglia il prestigioso marchio Pandora e a breve arriveranno altri due importanti brand come Arcaplanet, la nota catena dedicata agli animali, e Kalos, ristorante tipico greco.

I clienti

Per venire incontro ai propri clienti e rendere loro più semplice e comoda l’esperienza di shopping natalizia, il centro rimborserà le spese del servizio di consegna a domicilio in Gift Card per un valore massimo di 50 euro. L’opportunità è riservata ai soci IKEA FAMILY e potrà essere richiesta, fino al 6 gennaio, per acquisti pari o superiori a 150 euro fatti da IKEA, Ipercoop, MediaWorld, Bialetti, Decathlon, Friky Friky, Kasanova, Per Dormire e Poltrone&Sofà.

Nel periodo natalizio inoltre il centro commerciale di Villesse promuoverà l’attività dei produttori di nicchia ed espositori locali d’eccellenza nel Mercatino di Natale: tante casette in legno dove gli ospiti dello shopping centre potranno scoprire, fino al 26 dicembre, originali idee regalo.

La tombola del Tiare

Da non dimenticare poi la tradizionale tombola natalizia con un montepremi complessivo di circa 40mila euro suddiviso tra Instant Win - disponibili ogni giorno portando i propri scontrini all’Infopoint - e le grandi e divertenti tombolate che animeranno il centro commerciale di Villesse ogni domenica fino al 9 dicembre, con cui si potranno vincere Gift Card dal valore fino a 1000 euro. Mercoledì 26 dicembre e sabato 5 gennaio si terranno inoltre le Tombole Gold con la prima dedicata agli adulti, in palio Gift Card dal valore totale di 5000 euro, e quella a ridosso dell’Epifania rivolta ai bambini con un premio eccezionale: un indimenticabile viaggio a Eurodisney per due adulti e due bambini, il premio perfetto per tutta la famiglia (elenco completo dei premi e regolamento su www.tiareshopping.com).

Tanti inoltre gli appuntamenti natalizi che lo shopping centre di Villesse dedica ai suoi piccoli ospiti: dal trenino ai tanti divertenti laboratori organizzati sia all’interno del villaggio di Natale (quest’anno realizzato in pieno tema sweet) che al TIARE MEETING in collaborazione con il British Institute.

TIARE CHEF LAB - I corsi del TIARE CHEF LAB durante le festività si arricchiscono con una speciale promozione riservata a tutti: chi partecipa a una lezione potrà partecipare gratuitamente a una lezione di cucina a tema natalizio (maggiori dettagli su www.tiareshopping.com).