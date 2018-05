118: guasto tecnico apparato Insiel non ha causato disservizi

Trieste, 18 mag - L'efficacia del sistema di backup e la puntualità di esecuzione delle procedure interne di intervento da parte degli operatori hanno consentito di evitare qualsiasi disservizio ai cittadini a seguito di un guasto tecnico che ieri sera, tra le 19.25 e le 20, ha coinvolto un apparato gestito da Insiel. Il guasto ha avuto un impatto su alcuni servizi amministrativi e su altri facenti capo alla Sanità, inclusi i servizi di emergenza 118 presso la centrale unica del soccorso, ma non ha creato alcuna discontinuità nella loro erogazione tanto che, nei 35 minuti di tempo trascorsi dalla rilevazione del guasto alla sua risoluzione, la centrale operativa ha ricevuto 27 chiamate regolarmente gestite dagli operatori che hanno messo in atto le procedure previste in caso di emergenza, registrando 3 codici bianchi, 17 codici verdi, 7 codici gialli e nessun codice rosso. Al momento Insiel sta facendo ulteriori opportune verifiche con la ditta fornitrice delle macchine che hanno subito il guasto. Tutti i sistemi sono stati ripristinati fin dalle 20 di ieri sera. ARC/SSA/fc