12 giugno: Fedriga, data importante nel calendario del Fvg

Trieste, 12 giu - "Il 12 giugno è una data importante nel calendario del Friuli Venezia Giulia: proprio in quella tarda primavera del 1945, la nostra comunità ha infatti potuto intraprendere quel percorso di liberazione che, a meno di dieci anni di distanza, sarebbe pienamente giunto a compimento".Lo ha affermato il governatore della Regione Fvg, Massimiliano Fedriga, a margine della cerimonia per la "Giornata della Liberazione della Città di Trieste dall'occupazione jugoslava", tenutasi stamane a Trieste con un solenne alzabandiera in piazza Unità d'Italia.Fedriga ha sottolineato inoltre l'ampia partecipazione di autorità e cittadini "a testimonianza dell'alto valore simbolico che tale ricorrenza conserva ancora oggi nei cuori delle istituzioni e delle persone".Anche a Monfalcone si è celebrata la giornata che ricorda la liberazione della città dall'occupazione jugoslava. In rappresentanza della giunta regionale ha partecipato alla cerimonia l'assessore Sebastiano Callari. ARC/LP/al