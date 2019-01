25. Mostar: Roberti, migliore omaggio è sostegno alla Fondazione

Trieste, 28 gen - E' doveroso ricordare Marco Luchetta, Alessandro Ota e Dario D'Angelo attraverso cerimonie ufficiali, come quella di oggi. Ma l'omaggio migliore è offrire sostegno 365 giorni all'anno alla Fondazione benefica, che si occupa di bambini, nata nel nome e nella memoria dei tre giornalisti uccisi a Mostar.E' questo il concetto espresso dall'assessore regionale alle Autonomie locali, Pierpaolo Roberti, che oggi ha rappresentato la Regione Friuli Venezia Giulia, portando il saluto del governatore Massimiliano Fedriga, alla cerimonia nella sala consiliare del Comune di Trieste per commemorare i tre operatori dell'informazione della Rai, vittime di una granata il 28 gennaio 1994 a Mostar (Bosnia) mentre stavano realizzando un servizio sui bambini coinvolti in una guerra terribile.All'incontro, presenti i familiari, autorità, vertici della Rai e colleghi, Roberti ha sottolineato come fare il giornalista sia una responsabilità enorme, quella di raccontare i fatti. E quello che è accaduto 25 anni fa dimostra quanto si debba grande rispetto a chi ha scelto di fare questo mestiere, fino al punto di recarsi in zona di guerra e perdere la vita.Riferendosi alla Fondazione che porta il nome dei tre giornalisti uccisi, l'assessore Roberti ne ha lodato l'attività, parlando di una realtà che da amministratore pubblico ha avuto l'onore di conoscere. E' stato un vero piacere, ha evidenziato, vedere il sorriso sui volti dei tanti bambini aiutati ed accuditi dai volontari della Fondazione. ARC/PPD