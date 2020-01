Acqua: Scoccimarro-Zannier, tariffe considerino costi vita in montagna

Trieste, 24 gen - Con una generalità di giunta l'assessore alla Difesa dell'ambiente, Fabio Scoccimarro, e l'assessore alla Montagna, Stefano Zannier, hanno affrontato oggi il tema dell'aumento delle tariffe delle bollette dell'acqua, in particolare, nei comuni montani del Friuli Venezia Giulia."I rincari delle utenze domestiche - ricordano i due assessori - vengono stabiliti dalle assemblee locali dell'Ausir, l'Autorità unica per i servizi idrici e i rifiuti"."Dato che chi vive in montagna deve sostenere costi molto più elevati rispetto alle altre aree della regione, è importante - invitano Scoccimarro e Zannier - che in futuro questi aspetti vengano tenuti nella giusta considerazione prima di approvare nuovi aumenti"."Si tratta di un suggerimento di buon senso che - concludono i due esponenti della giunta regionale - speriamo venga accolto dall'Ausir in tutte le sue articolazioni nello spirito di collaborazione che deve sempre regnare fra i diversi attori pubblici". ARC/RT/ep