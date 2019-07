Aeroporto: Fedriga, ingresso F2i segna svolta per Fvg

Trieste, 12 lug - "Un'operazione di enorme valore che, grazie al coinvolgimento di partner privati competenti e affidabili, si pone l'obiettivo di affermare sempre più la centralità del Friuli Venezia Giulia in Europa e nel mondo."È con queste parole che il governatore Massimiliano Fedriga ha voluto salutare stamane, nel Salone di rappresentanza di piazza Unità a Trieste, l'ingresso ufficiale di F2i nella gestione dell'aeroporto di Ronchi dei Legionari, alla presenza dell'amministratore delegato Renato Ravanelli e dei manager Antonio Marano e Marco Consalvo, già presidente e direttore generale di Trieste Airport.Il fondo, controllato al 51% da F2i sgr (società che gestisce i principali fondi infrastrutturali italiani) e al 49% da Ardian Infrastructure (investitore internazionale leader nel settore), ha perfezionato l'acquisizione del 55% del capitale di Trieste Airport per un controvalore di 32,8 milioni di euro.Lo scalo del Friuli Venezia Giulia entra così a far parte di un ampio network - che riunisce gli aeroporti di Milano, Torino, Bologna, Alghero e Napoli - con una dote di 71 milioni di passeggeri, pari al 39% del traffico nazionale, e un volume d'affari aggregato di circa 1,2 miliardi di euro."I 30 milioni di euro di investimenti previsti nei prossimi quattro anni, di cui 15 nel consolidamento delle infrastrutture di volo e 11 nel miglioramento dei terminal - ha sottolineato Fedriga - testimoniano la fiducia riposta dagli azionisti nelle potenzialità di uno scalo, quello regionale, che rappresenta uno snodo intermodale tra l'Adriatico e l'Europa continentale." Durante la conferenza stampa sono stati inoltre resi noti i nomi del nuovo Consiglio di amministrazione, che vede le conferme di Antonio Marano nelle vesti di presidente e di Marco Consalvo, che opererà nel ruolo di amministratore delegato. Al loro fianco siederanno Laura Pascotto, Daniele Rizzolini e Rita Cozzi. ARC/DFD/ep