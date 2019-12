Agenda digitale: Callari, ok da ministro a riattivazione cabina regia

Trieste, 2 dic - Un accordo quadro tra le Regioni e il ministero dell'Innovazione tecnologica e la digitalizzazione per presidiare e accelerare l'attuazione dell'Agenda digitale, ricostituendo la cabina di regia prevista nel 2013 e rimasta di fatto lettera morta: è ciò che ha proposto e ottenuto oggi a Roma dal ministro Paola Pisano l'assessore del Friuli Venezia Giulia ai Servizi generali e Sistemi informativi e coordinatore della Commissione speciale Agenda digitale della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, Sebastiano Callari."Il fatto di riconoscere il ruolo delle Regioni e il loro coordinamento come fattore aggregante - ha commentato Callari - è un aspetto di grande rilievo per superare la frammentarietà che si è interposta tra le decisioni governative sul digitale e la loro effettiva attuazione sui territori. La ricostituita cabina di regia - ha aggiunto - dovrà fissare alcuni obiettivi strategici ben precisi e misurabili da portare avanti in tempi ravvicinati"."Una semplificazione - così si è espresso l'assessore Fvg - è necessaria anche per il Cad, il Codice dell'amministrazione digitale, che deve diventare una sorta di carta costituente contenente linee guida fondamentali anziché uno strumento complesso che è più di peso che di vantaggio".Nell'incontro odierno con il ministro, Callari ha ottenuto che a stretto giro, già il prossimo 19 dicembre, si tenga una riunione per fare il punto sull'avanzamento nell'infrastrutturazione della banda ultra larga nelle aree bianche e grigie. A tale proposito, l'assessore e coordinatore ha manifestato a Pisano la "disponibilità della Regione a fungere da stazione appaltante per il territorio del Friuli Venezia Giulia, laddove ciò risulti utile a velocizzare le operazioni".Altro tema dell'incontro tra il coordinatore delle Regioni e il ministro, l'avanzamento delle piattaforme di identità digitale e di pagamento elettronico verso la Pubblica amministrazione, "asset - ha rilevato Callari - che devono decollare presentandosi in maniera agile e attrattiva. Spid e PagoPa hanno bisogno di un colpo d'ala e su questa strada è bene lavorare sul principio fissato a Venezia dalla Commissione speciale Agenda digitale di 1 euro a cittadino". Su questa tema è stato prospettato un incontro ad hoc con il ministro nel mese di gennaio.Già in sede di legge di Stabilità, il coordinatore e assessore ha infine proposto al ministro di inaugurare "un fondo nazionale per l'innovazione digitale che possa diventare uno snodo di collaborazione operativa tra Governo e Regioni, affiancando risorse nazionali proprie ai fondi dedicati e che, finora, sono integralmente di derivazione comunitaria". ARC/PPH/fc