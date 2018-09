Agenda digitale: Callari, serve impegno governo per innovare

Trieste, 13 set - "Un mandato forte e condiviso, che consenta un'interlocuzione con l'Agid (Agenzia per l'Italia digitale) e il governo per far partire finalmente la digitalizzazione del paese, mettendo in campo le capacità progettuali di tutte quelle realtà territoriali che posseggono le infrastrutture e le abilità necessarie per potersi qualificare come Poli strategici nazionali".Lo ha detto ieri a Roma, a margine della riunione della Commissione speciale Agenda digitale della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, l'assessore regionale ai Sistemi informativi del Friuli Venezia Giulia, Sebastiano Callari, nel suo ruolo di presidente della Commissione.L'assessore, replicando ad alcune dichiarazioni della delegata della Regione Piemonte, ha inteso ribadire l'opportunità offerta dal fatto che "esistono già rapporti di collaborazione collaudati tra alcune Regioni e questo determina, ovviamente, una maggiore semplicità di approccio e di progettualità comuni"."Nessuna esclusione per alcuno - ha precisato Callari -, anzi, una sinergia improntata all'inclusività e avente l'obiettivo di aiutare le Regioni che si trovano più in difficoltà nell'ambito della tecnologia e della progettualità informatica".Sul tavolo della Commissione anche il problema della copertura della banda ultralarga, che vede delle aree del territorio nazionale escluse dal servizio e che, sulla base di un impegno sottoscritto a livello ministeriale, come ha sottolineato l'assessore, dovranno "essere oggetto di un intervento infrastrutturale finalizzato a colmare questo gap".L'appuntamento adesso è per la prossima seduta della Conferenza Stato-Regioni nella quale sottoporre alla parte governativa le priorità d'azione individuate e condivise dalla Commissione. ARC/GG/ep