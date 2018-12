AGENZIA REGIONE CRONACHE - domani

AGENZIA REGIONE CRONACHE AGENZIA QUOTIDIANA DI STAMPA DELLA REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA --------------------------------------------------------- Piazza Unità d'Italia, 1 - 34121 Trieste Registrata al N.299 del Tribunale di Trieste Tel.: 040 630367 - Fax: 040 3773646 e-mail: redazione.arc@regione.fvg.it --------------------------------------------------------- direttore responsabile Pierpaolo Dobrilla --------------------------------------------------------- DOMANI DALLA REGIONE --------------------------------------------------------- LUNEDÌ 3 DICEMBRE 2018 ---------------------------------------------------------Servizi previsti:1. TRIESTE - Hotel Savoia Excelsior, Riva del MAndracchio 4, ore 10.30 - FEDRIGA a conferenza stampa di Trieste Trasporti per la presentazione della nuova flotta autobus (foto)2. TRIESTE - Sede Regione, via dell'Orologio 1, ore 12 - FEDRIGA e GIBELLI a inaugurazione della mostra "Un tesoro sconosciuto in un palazzo da scoprire" (foto/tv)3. UDINE - Sede Regione, via Sabbadini 31 - sala Kugy, ore 11.30 - RICCARDI a conferenza stampa di presentazione del piano regionale di prevenzione degli incidenti domestici 20194. PORDENONE - Palazzo Montereale Mantica, Corso Vittorio Emanuele 56, ore 15 - BINI interviene al convegno di Confcommercio e Federalberghi "Territorio turismo e eventi: Pordenone città che investe su se stessa"5. PASSARIANO DI CODROIPO - Villa Manin, ore 9.30 - ZANNIER interviene al convegno "Vitivinicoltura sostenibile in Fvg" ARC