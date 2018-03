Agricoltura: confermati aiuti a produzione prodotti agricoli

Trieste, 2 mar - È confermata anche per il 2018 la concessione dei contributi in conto capitale per la realizzazione di piani di ristrutturazione per l'intero comparto economico della produzione dei prodotti agricoli. Sono escluse le aziende impegnate nella sola trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli ad eccezione di quelle dei settori cunicolo e lattiero caseario.Lo ha stabilito la Giunta regionale con la delibera odierna nella quale vengono confermati anche i criteri per l'attribuzione delle priorità per la concessione dei contributi; tra questi hanno particolare rilevanza l'appartenenza al comparto cunicolo o a quello lattiero caseario, lo stato di difficoltà particolarmente accentuato ed evidente.La Regione, visto l'attuale situazione del mercato agroalimentare che ha ancora specifiche situazioni di crisi e di emergenza in alcuni i settori produttivi, ritiene importante confermare il regime di aiuto per la realizzazione di piani di ristrutturazione a favore delle piccole e medie imprese in difficoltà che producono, trasformano e commercializzano prodotti agricoli.I piani di ristrutturazione possono prevedere, in alternativa al finanziamento agevolato, la concessione di un contributo in conto capitale per il quale la Giunta regionale, attraverso una propria deliberazione ne individua i settori di intervento e le priorità per la concessione in conto capitale degli aiuti: un'ulteriore opportunità che solo la Regione Friuli Venezia Giulia, in accordo con la Commissione europea, mette a disposizione del comparto agricolo. ARC/LP/fc