Agricoltura: da domani Agriest a Udine tra convegni ed eventi

Udine, 23 gen - "La sicurezza in agricoltura e selvicoltura: un bene da coltivare" sarà il tema di stretta attualità, visto che si sta operando nelle aree gravemente danneggiate dal maltempo abbattutosi sulla montagna friulana e non solo lo scorso ottobre, al centro del convegno inaugurale che domani, giovedì 24 gennaio, alle ore 10, aprirà la 53. edizione di Agriest.Il simposio, in programma prima del taglio del nastro ufficiale dell'evento espositivo, è curato dal Programma di sviluppo rurale (Psr) 2014-20 della Regione Friuli Venezia Giulia e gestito dalla direzione Risorse Agroalimentari che ad Agriest 2019 sarà presente con uno stand accogliente e naturale dove saranno ospitati numerosi eventi tra dimostrazioni, incontri, workshop e seminari rivolti sia agli addetti ai lavori sia al grande pubblico.Il convegno di domani, moderato da Gianfranco Pergher, docente di Meccanizzazione agricola e forestale all'Università degli Studi di Udine, sarà concluso dall'intervento di Stefano Zannier, assessore alle Risorse Agroalimentari, Forestali e Ittiche della Regione, sul supporto regionale e del Psr per l'incremento della salute e della sicurezza sul lavoro.Sempre domani, Fabio Lo Faro, direttore regionale Inail Friuli Venezia Giulia, interverrà su "Gli infortuni in agricoltura: il quadro statistico Inail", Claudia Zuliani, direttore della Soc Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro dell'AsuiUd e referente regionale del gruppo Agricoltura delle Aziende sanitarie, su "Azienda agricola: quali obblighi per la sicurezza sul lavoro?"; Rino Gubiani, docente di Meccanizzazione agricola e forestale all'Università degli Studi di Udine su "Il rischio nei lavori agroforestali: la percezione e i dati reali degli incidenti"; Massimo Marino, direttore Cefap, su "La formazione come strumento per diffondere una migliore cultura del lavoro"; Andrea Colantoni del Laboratorio di Ergonomia e Sicurezza sul lavoro dell'Università della Tuscia, su "La figura del RLS territoriale: esperienza nel centro Italia"; Laura De Filippo, coordinatrice Consulenza Accertamento Rischi e Prevenzione della Direzione regionale Inail Friuli Venezia Giulia, su " Isi 2018: incentivi Inail a sostegno della sicurezza in agricoltura".Un altro convegno di approfondimento è in programma venerdì, dalle 15 alle 18, sul tema "Le buone pratiche agricole nei seminativi, nel rispetto dell'ambiente e dell'economia". Interverranno Gianluca Governatori (Servizio fitosanitario e chimico, ricerca, sperimentazione e assistenza tecnica dell'ERSA), Lorenzo Furlan di Veneto Agricoltura (Settore ricerca agraria), Marcello Biocca di Crea-It, Centro di Ricerca Ingegneria e Trasformazioni agroalimentari, Daniele Giacomel di Condifesa Friuli Venezia Giulia, spaziando da temi come le buone pratiche agricole nei seminativi in preparazione delle semine alle alternative all'utilizzo dei prodotti fitosanitari nei seminativi per migliorare il reddito degli agricoltori, e dagli adattamenti sulle macchine seminatrici per limitare la deriva di polveri contenenti prodotti fitosanitari, fino alle opportunità offerte dai fondi mutualistici.Sabato, dalle ore 10.30 sarà la volta del convegno sul tema "Lo sviluppo locale nelle aree rurali. L'esperienza LEADER e le strategie di cooperazione". In apertura, Karen Miniutti, Autorità di gestione del Programma di sviluppo rurale Fvg, illustrerà "Lo sviluppo locale nel Psr - misure 16.7 e 19". A seguire, Loris Toneguzzi direttore del Servizio coordinamento politiche per la montagna, sul tema "L'attuazione dell'approccio Leader in Fvg". Dalle 11.10, presentazione delle strategie di sviluppo locale da parte dei Gal regionali. Sulle politiche agricole e rurali europee e la loro declinazione nazionale, interverrà Francesco Mantino, dirigente di ricerca del CREA-Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria. Infine le esperienze di costruzione partenariale pubblico-privata di progetti di sviluppo locale in aree montane e interne, l'intervento di Giovanni Carrosio, docente di Sociologia dell'ambiente e del territorio dell'Università di Trieste.Sempre sabato, dalle 14 alle 16, il Psr offrirà un'ulteriore occasione di approfondimento nel convegno "Analisi strategica del settore lattiero-caseario regionale. Il punto sulla consultazione territoriale e l'attività dei gruppi di lavoro". Un quadro sul comparto lattiero caseario nazionale sarà delineato da Sandro Sillani, docente del Dipartimento di scienze agroalimentari, ambientali e animali dell'Università di Udine, poi Pierpaolo Rovere, direttore Agrifood Fvg, presenterà l'indagine territoriale con le prime evidenze e proposte. ARC/COM/fc