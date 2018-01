Agricoltura: integrata dotazione Psr 2014-2020 con 7,6 mln

Udine, 25 gen - La Giunta regionale ha deliberato oggi, su proposta dell'assessore alle Risorse agricole, di integrare la dotazione finanziaria del Programma di sviluppo rurale 2014-2020 del Fvg (Psr) con 7,6 milioni di euro, stanziati con la legge di stabilità 2018.Si tratta di fondi integrativi per scorrere le graduatorie relative a 4 bandi del Psr, finanziando decine di domande ammissibili che, diversamente, non potrebbero essere soddisfatte.I bandi oggetto dell'integrazione finanziaria riguardano gli interventi di miglioramento delle prestazioni e della sostenibilità globale delle imprese agricole a cui sono assegnati 1 milione e 500 mila euro, l'efficientamento dell'uso dell'acqua nelle aziende agricole con 500 mila euro, gli investimenti per la trasformazione, la commercializzazione e lo sviluppo di prodotti agricoli che potranno contare su 2,6 milioni di euro ed, infine, la diversificazione in attività agrituristiche, didattiche e sociali la cui dotazione aggiuntiva è di 3 milioni di euro.A queste risorse vanno aggiunti anche 1 milione di euro che consentiranno di scorrere il premio per l'insediamento dei giovani in azienda. ARC/LP/ep