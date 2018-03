Agricoltura: viti resistenti beneficeranno premio riconversione

Trieste, 3 mar - Con il nuovo programma nazionale di sostegno per il settore vitivinicolo, le varietà di vite resistenti potranno essere finanziate con la misura ristrutturazione vigneti.Il ministero delle Politiche Agricole Alimentari e forestali ha trasmesso ufficialmente alle Regioni il testo dell'intesa, raggiunta lo scorso 22 febbraio da Stato e Regioni, che prevede la possibilità per quest'ultime, grazie ad uno specifico emendamento proposto dal Friuli Venezia Giulia, di inserire tra le varietà di uve da vino che beneficeranno del premio per la ristrutturazione e riconversione dei vigneti anche le varietà resistenti, frutto di un percorso di ricerca nato in questa regione.Di fatto, la decisione rappresenta il riconoscimento di un lavoro pluriennale in sinergia tra pubblico e privato per la selezione di vitigni resistenti alle malattie ed è un'opportunità per agricoltura e viticoltura sostenibili, capaci di ridurre trattamenti, diminuire costi e garantire produzioni di alta qualità.Nel 2015, infatti, con brevetto europeo e internazionale erano state riconosciute dieci nuove selezioni frutto dell'impegno sinergico di Regione Fvg, Università di Udine, Istituto di Genomica applicata di Udine e settore vivaistico. Le nuove varietà erano state poi inserite nel registro nazionale italiano presso il ministero delle Politiche agricole. ARC/COM/fc