Agricoltura: Zannier, 8,5 mln euro da Psrn per Cellina Meduna

Trieste, 13 nov - "L'Autorità di gestione del programma di sviluppo rurale nazionale (Psrn) 2014-20 ha approvato la graduatoria provvisoria delle domande di sostegno agli investimenti in infrastrutture irrigue con una dotazione finanziaria di 291 milioni di euro. Tra quelli finanziati rientra, in 15. posizione della graduatoria nazionale, l'intervento proposto dal Consorzio di bonifica Cellina Meduna del valore di 8,5 milioni di euro".A confermare la notizia è l'assessore regionale alle Risorse agroalimentari, Stefano Zannier, il quale, intervenendo in Consiglio regionale durante il question time, ha precisato che "il progetto si compone di tre lotti funzionali, ricadenti nei comprensori consortili dei comuni di Valvasone, San Quirino e Fontanafredda, e prevede interventi di conversione irrigua da scorrimento a pioggia su circa 1.000 ettari".L'assessore ha quindi confermato che la graduatoria reca inoltre al 30. posto, rispetto ai primi 19 finanziati in base alla disponibilità della misura, un intervento di 18 milioni di euro a favore del Consorzio di bonifica Pianura Friulana. ARC/MA/fc