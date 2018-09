Agricoltura: Zannier a convegno mela, supporto a chi è in difficoltà

Udine, 30 set - "La Regione si impegnerà al massimo, sulla base delle risorse disponibili, per dare strumenti di supporto a chi è in difficoltà nel comparto agricolo".



Lo ha assicurato l'assessore regionale alle Risorse agroalimentari, forestali e ittiche, Stefano Zannier, concludendo il convegno tecnico "La mela frutto antico, nuove sfide", organizzato da Ersa- Agenzia regionale per lo sviluppo rurale del Friuli Venezia Giulia in occasione della 49esima Mostra regionale della mela di Pantianicco, nel corso della quale ha anche premiato l'azienda San Giusto dei F.lli Dorigoni di Latisana, vincitrice del Premio Mela Friuli.

Per il 2018 la previsione della produzione delle mele in Friuli Venezia Giulia dovrebbe assestarsi su 130mila quintali, in linea con il dato dell'annata precedente, salvo che nel 2017 si è avviato in regione un consistente programma di ampliamento - con un incremento del 30 per cento di piante in più - che dovrebbe portare entro il 2019 a 300 ettari in più di superficie coltivata. La stima attuale del "meleto FVG" si aggira tra gli 800 e i 1000 ettari.



Al dibattito, moderato da Paolo Tonello, direttore Servizio Fitosanitario e chimico - Ricerca sperimentazione di Ersa, e a cui hanno partecipato delegazioni dei produttori di Slovenia e Carinzia, hanno contribuito gli interventi di Raffaele Testolin (Uniud), che ha parlato di "Caratterizzazione genetica dei meli autoctoni del Friuli Venezia Giulia; di Luca Benvenuto e Giorgio Malossini (Servizio sperimentazione Ersa), che hanno tracciato la situazione fitosanitaria del 2018 con particolare riguardo al monitoraggio della Cimice marmorata asiatica e di Manuela Mauro (AAS 3 Alto Friuli-Collinare-Medio Friuli) che ha trattato degli aspetti nutrizionali della mela. ARC/Com/EP