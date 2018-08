Agricoltura: Zannier, incontro con Carinzia su gestione boschi

Trieste, 07 ago - L'Assessore regionale alle risorse agroalimentari e forestali Stefano Zannier e il vicepresidente del Consiglio regionale Stefano Mazzolini, accompagnati da alcuni dirigenti e funzionari della Direzione centrale risorse agroalimentari, forestali ed ittiche, si sono incontrati oggi presso la sede del Land della Carinzia a Klagenfurt con il direttore regionale delle foreste Christian Matitz, il referente per il settore forestale Hans Jurgen Mader e alcuni imprenditori del legno per un incontro conoscitivo avente ad oggetto la gestione dei boschi alpini carinziani.In particolare l'approfondimento ha riguardato le modalità di gestione del patrimonio boschivo austriaco in generale e carinziano in particolare, con analisi delle leggi di settore, con riflessione sulla funzione strategica delle infrastrutture viarie, sia in quantità che in qualità, con valutazioni sulle modalità di vigilanza e controllo e sulle funzioni protettive.Di seguito è stata effettuata una visita presso un bosco carinziano di proprietà privata, molto ben strutturato sotto il profilo dell'accessibilità e con prevalente funzione produttiva e, a seguire, la visita al centro di formazione forestale statale BFW di Ossiach dove è stata illustrata la struttura, molto orientata a fare formazione agli agricoltori di montagna sulla gestione forestale, con particolare attenzione alla tematica della sicurezza. In quella sede si anche è tenuto un breve incontro con il parlamentare Andreas Moulzer.A termine della giornata l'Assessore Zannier ha auspicato di poter continuare insieme un dialogo e una cooperazione su argomenti di comune interesse al fine di uno scambio delle rispettive buone prassi e di un miglioramento reciproco delle modalità di gestione della risorsa boschiva, pur tenuto conto di alcune differenze insite nei territori, ma anche del fatto che entrambe le Regioni appartengono all'area alpina e a quella nordorientale in particolare. In questo senso è stata trovata la massima disponibilità da parte delle istituzioni federali carinziane e statali austriache. ARC/Com/Red