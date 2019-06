Agricoltura: Zannier, ministeri e Ue apprezzano passi avanti del Psr

Udine, 14 giu - "Sono molto soddisfatto dell'ampio apprezzamento giunto da parte della Commissione Europea, del ministero dell'Economia e delle Finanze e del ministero delle Politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, sul forte avanzamento nell'attuazione del Psr conseguito lo scorso anno dalla nostra Regione".Lo ha affermato l'assessore alle Risorse agroalimentari del Friuli Venezia Giulia, Stefano Zannier, che a San Daniele, nella prestigiosa biblioteca Guarneriana Antica, ha presieduto la riunione annuale del comitato di sorveglianza del Psr, il Programma regionale di sviluppo rurale 2014-20.Il Comitato, guidato dallo stesso assessore regionale competente e che ha il compito di accertare l'efficacia e la qualità dell'attuazione del programma, ha avuto modo di valutare i progressi compiuti e di formulare le sue osservazioni"Le modifiche che sono state apportate al Psr - ha commentato Zannier - consentono oggi di lavorare in modo migliore e ci mostrano che in futuro, oltre a continuare a semplificare, dobbiamo avere obiettivi chiari e condivisi e percorsi lineari e comprensibili per migliorare la nuova programmazione".I dati relativi all'avanzamento procedurale mostrano che ad oggi già il 93% della dotazione complessiva di 292 milioni di euro è stato attivato tramite i numerosi bandi finora emanati e che oltre l'84%, pari a circa 247 milioni di euro, è stato impegnato a favore dei beneficiari. Ora l'amministrazione regionale sta procedendo con la ricognizione delle economie e la riprogrammazione delle risorse al fine di ottimizzare il loro impiego entro il termine del periodo di programmazione.La riunione è stata anche occasione per l'approvazione dei criteri di selezione dei prossimi bandi che verranno emanati nella seconda parte dell'anno a sostegno degli investimenti nelle aziende agricole e nelle imprese di trasformazione, commercializzazione e sviluppo di prodotti agricoli e dell'agriturismo, secondo un calendario reso pubblico sulla pagina internet del Psr. ARC/SSA/fc