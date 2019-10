Agricoltura: Zannier, settore sia compatto per ottenere più sviluppo

Rauscedo, 12 ott - Alimentare il futuro è l'obiettivo e l'auspicio del mondo agricolo, ma per raggiungerlo occorre creare le condizioni affinché le attività rurali continuino a essere sostenibili: la Regione è pienamente disponibile ad accompagnarle anche individuando gli interventi di sostegno che possono essere complementari alle previsioni della Politica agricola comunitaria, per assicurare la ripresa e la crescita a tutti gli ambiti del settore primario.Questi i contenuti del convegno svoltosi nell'ambito della rassegna "Le radici del vino" a San Giorgio della Richinvelda, organizzato da Vivai cooperativi Rauscedo, con il supporto della Regione e di Confcooperative a cui è intervenuto l'assessore alle Risorse Agroalimentari, forestali, ittiche e alla montagna Stefano Zannier.Come evidenziato da Eugenio Pomarici, ordinario dell'Università di Padova, se l'alimentazione è un problema che interessa il futuro dell'umanità, a causa dell'incremento demografico che seppur con un trend più contenuto si manifesterà principalmente nelle regioni africane, nel contempo la sostenibilità e la tenuta delle aziende rurali, presidio del territorio, sarà perseguibile solamente se esse sapranno essere concorrenziali sui mercati. Potranno esserlo - hanno aggiunto Michele Morgante e Raffaele Testolin, dell'Università di Udine, Tiziana Sarnari, analista di mercato dell'Ismea, e Cristina Micheloni, presidente dell'Associazione italiana per l'agricoltura biologica - se sapranno perseguire la qualità, che si sposa con la sostenibilità, seguendo il cammino della viticoltura.Per mantenere la strada avviata, ma anche per consentire ad altri ambiti del settore primario di raggiungere la qualità, la Regione - ha indicato Zannier - intende predisporre strumenti specifici ma mira anche, seppure le direttive attuative della nuova Pac non siano ancora state definite, a fare in modo che il mondo rurale del Friuli Venezia Giulia possa attingere alle risorse della Ue.La Regione si propone infatti di provvedere a integrare le previsioni comunitarie rispettando strategie e parametri della Ue, per dare risposta a tutte le potenzialità di crescita dell'agricoltura regionale.Per questo obiettivo e per rendere efficaci le strategie che la Regione saprà individuare, occorre - ha concluso Zannier - che lo stesso mondo rurale regionale si sappia presentare in modo compatto, condividendo univocamente le scelte da adottare, senza incertezze, indecisioni, con obiettivi chiari, al fine di rendere più efficace la politica di sviluppo della Regione per il settore primario. ARC/CM/ep