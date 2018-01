Agroalimentare: confronto su strategia promozione tipicità mercato

Udine, 11 gennaio - "L'evoluzione della domanda dei prodotti ortofrutticoli e le strategie per la promozione delle tipicità regionali" è il tema su cui si sono confrontati agricoltori e operatori del settore, con interventi anche del direttore di Udine Mercati srl e dell'assessore regionale alle Risorse agricole e forestali, nel corso del convegno che si è svolto a Pozzuolo del Friuli su iniziativa dell'Agenzia Regionale per lo Sviluppo Rurale (Ersa).



Un'occasione per fare il punto sul progetto, recentemente finanziato dalla Regione, di ampliamento del mercato ortofrutticolo udinese nella prospettiva di un polo agroalimentare regionale con nuove piattaforme logistiche refrigerate.



La riflessione si è poi estesa anche agli investimenti sulla trasformazione, alla valorizzazione di alcune produzioni e alle esigenze di logistica delle realtà locali, che sono caratterizzate in molti casi dalla piccola dimensione.



Il convegno ha aperto un ciclo di tre incontri che proseguirà, nella sede dell'Agenzia a Pozzuolo del Friuli, mercoledì 31 gennaio con un'analisi dei risultati delle prove varietali portate a termine nel 2017 dall'Ersa, per proseguire illustrando l'evoluzione della domanda dei prodotti orticoli in regione, a partire dalle varietà tipiche.



Mercoledì 7 febbraio, il terzo appuntamento affronterà invece il tema dominante degli aspetti fitosanitari, con approfondimenti sui parassiti tellurici, sul controllo delle malerbe nell'aglio e sui metodi innovativi nel controllo dei parassiti di lattuga e pomodori. ARC/SSA/ep