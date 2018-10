Agroalimentare: Zannier, entro dicembre meeting con Slovenia

Incontro al villaggio Barcolana con il ministro PivecTrieste, 13 ott - L'inizio di un dialogo importante, finalizzato alla collaborazione nell'ambito dell'agroalimentare, che vedrà entro l'anno l'organizzazione di un primo incontro tra la Regione Friuli Venezia Giulia e le istituzioni slovene.Lo hanno annunciato oggi a Trieste l'assessore regionale alle Risorse agroalimentari, Stefano Zannier, e il ministro all'Agricoltura della Slovenia, Aleksandra Pivec nel corso di una visita in Barcolana agli stand dell'Ersa e degli agriturismi sloveni."È logico ed efficace - ha spiegato Zannier - intrattenere e rafforzare rapporti con chi è così vicino a noi come la Slovenia. Già in questa prima occasione (il governo sloveno è insediato da un mese, ndr) è emerso un clima cordiale e fortemente improntato alla collaborazione dalla quale non può che svilupparsi una partnership finalizzata alla crescita di entrambi i territori".Sulla stessa lunghezza d'onda il ministro Pivec, la quale, impressionata dalla imponente partecipazione popolare alla Barcolana, ha rimarcato come anche quella offerta dalla tradizionale regata che si disputa nel Golfo di Trieste rappresenti un'importante opportunità per rafforzare i rapporti tra Fvg e Slovenia e promuovere i prodotti della vicina repubblica.La stessa Pivec ha confermato l'avvio di un dialogo sull'agroalimentare che porterà nel prossimo mese di dicembre a un meeting ufficiale tra l'assessore Zannier e le rappresentanze istituzionali di pari livello slovene.Al termine dell'incontro, a cui ha partecipato anche il consigliere regionale Igor Gabrovec, l'assessore ha donato al ministro Pivec l'Atlante dei prodotti tradizionali del Friuli Venezia Giulia edito dall'Agenzia regionale per lo sviluppo rurale (Ersa). ARC/GG/fc