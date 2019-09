Alpini: Fedriga, costante punto di riferimento per comunità Fvg

Zilli: "Altruismo che è fonte di ispirazione civile"Venzone (Ud) 22 set - "La Regione sarà sempre al fianco degli Alpini che rappresentano un punto di riferimento per la nostra comunità".Lo ha affermato il governatore del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, al 2. raduno del Battaglione Alpini Tolmezzo a Venzone (Udine) al quale ha partecipato anche l'assessore regionale Barbara Zilli.Nell'esprimere il ringraziamento della Regione e ricordando che "Alpini lo si è tutta la vita", Fedriga ha voluto rimarcare l'importanza della loro presenza "per quanto si adoperano a favore del territorio e per lo stretto rapporto che li lega a tutti i cittadini"."Anche attraverso queste manifestazioni - ha evidenziato il governatore - è doveroso celebrare i valori degli Alpini che, oggi più che mai, vanno tenuti vivi, alimentati con gli esempi e trasmessi alle nuove generazioni in quanto sono testimonianza quotidiana delle nostre radici".Durante la cerimonia nella caserma Feruglio, dopo l'alzabandiera e la donazione del labaro al comandante dell'8° Reggimento Alpini, Franco del Favero, da parte del presidente della sezione Ana di Gemona del Friuli, Ivo Del Negro, Zilli ha voluto sottolineare i tanti interventi che hanno visto gli Alpini in prima linea a favore delle popolazioni come fu, in particolare, nella tragedia del terremoto che colpì il Friuli nel 1976."La loro storia - ha aggiunto l'assessore - è costellata da sacrificio, abnegazione e dedizione, dal mettersi sempre a disposizione dell'altro e dall'attaccamento a Tricolore e Patria. Si tratta di concetti - ha concluso Zilli - che non sono solo parole ma vera e propria sostanza per questo Corpo e costituiscono un esempio permanente per tutti, continuando ad essere fonte di ispirazione civile". ARC/LP/fc