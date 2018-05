Alpini: Fedriga, siamo idealmente al loro fianco

Auspico che gli esecutori siano individuati e puniti Trieste, 11 mag - Quanto è accaduto in Trentino è un fatto di assoluta gravità. Esprimo grande solidarietà e vicinanza alle Penne Nere e auspico che i responsabili dei sabotaggi contro la 91ma adunata nazionale degli alpini, a Trento, siano individuati e perseguiti".Ad affermarlo il governatore del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, appena appresa la notizia di quanto accaduto la scorsa notte, a poche ore dall'alzabandiera che ha dato il via al raduno, al quale partecipano anche centinaia di Penne Nere provenienti dal Friuli Venezia Giulia."Chi si è macchiato di questi atti, volti a contrastare cittadini che hanno un alto senso delle istituzioni, è un delinquente e come tale va trattato" ha aggiunto Fedriga, esprimendo "profondo disappunto" anche per le scritte ingiuriose comparse nella città di Trento e per le sassate indirizzate alla vetrina di un negozio che commercializza prodotti ufficiali dell'adunata."Siamo e saremo sempre a fianco degli alpini, una realtà preziosa della quale dobbiamo essere orgogliosi", ha concluso Fedriga. ARC/PPD