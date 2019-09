Alpini: Riccardi, grazie per fondamentale supporto a vita comunita

San Quirino (Pn), 22 set - "Un alto esempio di dedizione, abnegazione, spirito di collaborazione, sussidiarietà e generosità ma anche di capacità organizzative: è quello che gli Alpini offrono costantemente alla nostra comunità, trasmettendo nel contempo ai giovani, anche attraverso la testimonianza dei reduci, quei valori sui quali è stata fondata la Repubblica italiana e che contraddistinguono la nostra comunità. Un impegno che prosegue da generazioni per il quale la Regione è grata".È questo il messaggio espresso oggi a San Quirino (Pordenone) dal vicegovernatore del Friuli Venezia Giulia, Riccardo Riccardi, alla cerimonia dell'alzabandiera, svoltasi nella piazza principale del paese, nella giornata conclusiva della 44. adunata sezionale degli alpini."Un corpo - ha rilevato il vicegovernatore - che è composto da uomini e donne capaci di affrontare e superare ogni difficoltà per aiutare chi ne ha bisogno, in guerra come nelle campagne di pace, valicando ostacoli di ogni natura"."È con questo spirito - ha spiegato Riccardi - che gli alpini hanno contribuito alla costruzione dell'Italia, dimostrandoci che già ai tempi della guerra c'era chi credeva nel futuro del nostro Paese"."Gli alpini - ha concluso il vicegovernatore - sono figli di questa terra, che ne condivide valori e obiettivi, e operano in stretta collaborazione con le istituzioni, offrendo il loro prezioso supporto nei momenti più difficili e significativi".Prima dell'alzabandiera, Riccardi aveva espresso la gratitudine del Friuli Venezia Giulia ai due alpini più anziani presenti, Ottavio Pes, reduce della Campagna di Russia, e Onorino Pietrobon, sopravvissuto al naufragio del Galilea. ARC/CM/Red