Alpini: Roberti, sostegno Giornata Nazionale della memoria a Gorizia

Trieste, 15 nov - La Regione darà il proprio supporto in occasione della Giornata nazionale della memoria e del sacrificio alpino, che si svolgerà a Gorizia il 24 gennaio 2020. Lo ha deciso l'esecutivo Fedriga approvando in giunta, su proposta dell'assessore alle Autonomie locali Pierpaolo Roberti, una apposita generalità.Lo scorso mese di giugno il Parlamento, con uno specifico provvedimento, ha deciso di istituire questa ricorrenza con l'obiettivo di esprimere tutta la gratitudine verso il Corpo degli Alpini, in servizio e in congedo, per quanto hanno dimostrato e continuano a dimostrare di volere fare a favore della Patria. La data del 26 gennaio è stata scelta perché segna la ricorrenza della battaglia di Nikolajewka combattutasi in Russia durante la Seconda guerra mondiale e durante la quale persero la vita migliaia di giovani del Corpo d'Armata Alpino.A gennaio del prossimo anno, in occasione della ricorrenza, la Sezione Ana di Gorizia, per ricordare questa data, propone alla cittadinanza una serata in cui alcuni attori del luogo leggeranno lettere e testimonianze dal Fronte Russo, intervallate dai canti del Coro Ana di Aviano. Per l'organizzazione di questo evento programmato per il 24 gennaio 2020, la Regione darà quindi il proprio supporto."Considerato l'alto servizio svolto dal Corpo degli Alpini, anche al di fuori dei compiti istituzionali, con interventi di soccorso, attività di volontariato o operazioni di emergenza e solidarietà - spiega l'assessore Roberti - la Regione ha deciso di dare il proprio supporto per garantire la migliore riuscita della manifestazione. Inoltre questa iniziativa potrà considerarsi a tutti gli effetti uno degli eventi che anticiperanno e che accompagneranno il conto alla rovescia verso l'Adunata nazionale, che il consiglio dell'Ana ha concesso per il 2021 a Udine, dopo la memorabile edizione di Pordenone nel 2014". ARC/AL/ep