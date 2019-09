Alpini: Zilli, sezioni Ana simbolo di chi opera per il bene comune

Venzone (Ud), 21 sett - "L'8° Reggimento Alpini, il Battaglione Tolmezzo e ogni singola sezione Ana del nostro territorio rappresentano un simbolo di chi opera per il bene comune. Cerimonie come quelle di questi giorni non hanno un mero valore celebrativo, ma travalicano i confini della ricorrenza formale per far giungere ai nostri giovani i valori di abnegazione e sacrificio di chi lavora per la comunità".Questo il messaggio che l'assessore regionale Barbara Zilli ha voluto portare a Venzone (Udine) alla cerimonia di alzabandiera e deposizione di corone d'alloro al monumento ai caduti in piazza Erlangen, nell'ambito del 2° Raduno del Battaglione Alpini Tolmezzo, organizzato dalla sezione Ana di Gemona unitamente all'8° Reggimento Alpini e al Comune."Oggi - ha evidenziato Zilli - si è aperta una due giorni importantissima per trasmettere una volta di più tutta la riconoscenza che il Friuli Venezia Giulia deve agli alpini per quanto hanno fatto durante la ricostruzione post terremoto e per quanto continuano a fare tutti i giorni per il sociale nelle nostre comunità".L'assessore ha quindi partecipato all'inaugurazione della mostra sulla storia e le vicende dell'8° Reggimento Alpini a palazzo Orgnani Martina.Le celebrazioni proseguiranno domani con la partecipazione del governatore Fvg, Massimiliano Fedriga, alla cerimonia per i 110 anni di costituzione dell'8° Reggimento Alpini, durante il quale gli alpini di Gemona e il Comune di Venzone doneranno la riproduzione del labaro che fu dell'8° reggimento prima della concessione della Bandiera di Guerra (1920-1938). ARC/SSA/fc