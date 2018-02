Ambiente: Arpa, apre mercoledì a Gorizia assistenza imprese

Gorizia, 6 feb - Apre mercoledì 14 febbraio a Gorizia e sarà accessibile ogni mercoledì lo sportello InformImpresa_Arpa Fvg: fornirà un servizio di assistenza e supporto alle aziende, per facilitare l'espletamento delle procedure autorizzative, e fornire informazioni preventive di carattere ambientale agli imprenditori che desiderano realizzare nuovi insediamenti nell'Isontino e nella Venezia Giulia.L'iniziativa, dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente, di concerto con l'assessorato all'Ambiente, rappresenta lo sviluppo dell'esperienza già maturata a Pordenone, e che riveste valenza regionale.E dove, in raccordo con le associazioni degli imprenditori, è stato possibile testare questa ulteriore funzione dell'Arpa FVG.Agenzia, che com'è stato infatti evidenziato, non riveste esclusivamente un ruolo di controllo e sanzionatorio.Bensì, come dimostra InformImpresa, è impegnata a favorire la salvaguardia dell'ambiente anche attraverso l'informazione e la formazione dei cittadini, degli operatori, e ora degli imprenditori.Lo sportello sarà aperto tutti i mercoledì, dalle 14 alle 18, a Gorizia, in via III Armata, presso la sede del Dipartimento di Arpa Fvg.Gli obiettivi di InformImpresa sono stati illustrati in Municipio, a Gorizia, presente l'assessore regionale all'Ambiente.Lo scopo, è stato evidenziato, è quello di favorire nell'Isontino l'affermazione di una nuova cultura imprenditoriale, sempre attenta all'ambiente e alla eco-sostenibilità.Attivando questa iniziativa, sarà così possibile concretizzare un compito nuovo dell'Arpa Fvg: quello di diffondere la conoscenza degli aspetti ambientali inerenti il mondo produttivo e gli insediamenti sul territorio.Il progetto di Arpa Fvg illustrato oggi, è stato ricordato, può costituire un elemento fondamentale per lo sviluppo sostenibile, valorizzando una nuova attività di accompagnamento delle aziende verso una crescita rispettosa delle caratteristiche dell'ambiente.Intende allineare l'Arpa Fvg alle strategie di sistema, e per questo: si inserisce negli obiettivi di Rilancimpresa, promuove la diffusione delle certificazioni ambientali, e offre assistenza alle imprese per incoraggiare processi di sviluppo sostenibile e di gestione ambientale.ARC/CM