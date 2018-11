Ambiente: Arpa, incontri per migliorare raccolta differenziata

Trieste, 12 nov - Nell'ambito della Settimana europea per la riduzione dei Rifiuti (17-25 novembre), l'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (Arpa) organizza un ciclo di incontri pubblici per scoprire cosa si nasconde dentro i rifiuti che ogni giorno conferiamo al nostro gestore.L'iniziativa, informa una nota Arpa, è denominata Rifiuti in Piazza e viene realizzata assieme ai gestori della raccolta differenziata del Friuli Venezia Giulia (AcegasApsAmga, Ambiente Servizi, Isa-Isontina Ambiente, Gea, Net, A&T2000 Servizi Ambientali) in collaborazione con la Regione Friuli Venezia Giulia e i Comuni ospitanti.Rifiuti in Piazza inizierà sabato 17 novembre in Campo San Giacomo a Trieste, dove alle ore 10.30 arriverà un camion con i rifiuti appena raccolti, che verranno analizzati dagli esperti dell'Agenzia regionale per l'ambiente con l'assistenza degli operatori ecologici locali.I rifiuti verranno separati per tipologia (analisi merceologica) alla presenza del pubblico presente, che potrà quindi valutare la qualità della raccolta differenziata e gli errori più comuni, oltre ad acquisire informazioni sulle modalità più corrette per differenziare i rifiuti recuperando materiale riciclabile ed energia.Gli incontri saranno anche occasione per un momento di approfondimento a cura della direzione regionale ambiente che illustrerà, in sintesi, il piano di prevenzione della produzione dei rifiuti.Dopo Trieste, Rifiuti in Piazza proseguirà, sempre con inizio alle 10.30, in altri cinque comuni della Regione con il seguente calendario: martedì 20 a Fiume Veneto in piazza Del Des, mercoledì 21 a Monfalcone in piazza della Repubblica, giovedì 22 a Pordenone in piazza XX Settembre, venerdì 23 a Udine in piazza Libertà e sabato 24 a Nimis in piazza 29 Settembre.ARC/ARPA/Red