Ambiente: batteri nella norma al Bagno Ferroviario e Antica Diga di Ts

Udine, 25 apr - Le concentrazioni dei batteri fecali nelle aree balneabili del Bagno Ferroviario e dell'Antica Diga di Trieste sono rientrati nella norma.Lo segnala l'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (Arpa) che ha effettuato dei nuovi accertamenti nei due tratti di mare in cui era stato riscontrato il superamento dei limiti di legge per gli Enterococchi intestinali nel primo prelievo dell'anno effettuato il 16 aprile.Nei campioni prelevati martedì 23 sia gli Enterococchi che gli Escherichia coli - rileva Arpa - sono al di sotto del limite di legge e la temporanea criticità dovuta all'esecuzione di lavori urgenti ai collettori fognari del depuratore di Servola è superata.L'Agenzia informa inoltre che già nella mattinata di oggi ha inviato al Comune di Trieste l'esito delle analisi necessario alla revoca dell'ordinanza di divieto di balneazione nei tratti di mare interessati.