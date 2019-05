Ambiente: collaborazione Arpa e 2° Stormo Aeronautica Militare Rivolto

Trieste, 31 mag - Nei giorni scorsi una rappresentanza di funzionari dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (Arpa) ha visitato l'aeroporto militare di Rivolto per partecipare a una conferenza sulla leadership tenuta dal col. pilota Andrea Amadori, comandante del 2° Stormo.L'iniziativa è una delle attività previste nell'ambito della collaborazione già da tempo in atto tra il 2° Stormo e Arpa che prevede l'effettuazione di campagne di monitoraggi ambientali sull'aeroporto di Rivolto, a riprova della crescente attenzione e impegno a tutela dell'ambiente dell'Aeronautica Militare e del 2° Stormo in particolare.In base all'accordo di collaborazione, a sua volta, il 2° Stormo supporterà l'Agenzia regionale per l'ambiente in una serie di incontri, in questa prima fase rivolti al personale direttivo e alle posizioni organizzative, dedicati ad affinare le competenze in materia di leadership all'interno dei gruppi e delle comunità di lavoro.Ai funzionari Arpa sono state illustrate, inoltre, le principali attività che si svolgono quotidianamente all'interno della base aerea di Rivolto, da quelle più note come il supporto alla Pattuglia acrobatica nazionale (Pan), ovvero le Frecce Tricolori, a quelle meno note ma di specifica rilevanza in campo ambientale. Di particolare interesse il lancio giornaliero di palloni sonda meteorologici i cui dati contribuiscono all'elaborazione dei modelli matematici di previsione meteorologica in uso in tutto il mondo, utilizzati anche per elaborare previsioni del tempo di qualità in ambito regionale.Un'altra attività di altissimo valore sociale è costituita dall'attivazione della base su richiesta per garantire i voli di trasporto sanitario in orario notturno a supporto del centro regionale trapianti del Friuli Venezia Giulia. ARC/ARPA/Red