Ambiente: entro marzo intervento su fiume Taglio a Strassoldo

Trieste, 4 gen - Entro marzo il Consorzio di bonifica pianura friulana avvierà gli interventi di manutenzione e ripristino del muro di contenimento del Taglio recentemente crollato nel centro storico di Strassoldo. Lo conferma l'assessore all'Ambiente del Friuli Venezia Giulia. I costi dell'operazione saranno coperti dai finanziamenti già assegnati nel 2016 per gli interventi di manutenzione dei corsi d'acqua di competenza del Consorzio.La Giunta regionale, anche in funzione dei sopralluoghi effettuati nel 2016, ha inoltre finanziato lo scorso dicembre un intervento di sistemazione sul fiume Taglio, nella zona della Strada statale 14, per un importo complessivo di 150mila euro.Le operazioni rientrano nelle attività per la messa in sicurezza dei corsi d'acqua e per la riduzione del rischio idrogeologico. ARC/MA/fc