Ambiente: Fedriga, mostra Scart in Palazzo è emblema impegno Regione

"Sviluppo sostenibile richiede interventi concreti"Trieste, 2 ott - "La mostra Scart è un'iniziativa che declina in chiave culturale l'impegno dell'Amministrazione regionale indirizzato allo sviluppo sostenibile, per il quale abbiamo la responsabilità di sensibilizzare ma anche di operare in modo concreto".Lo ha sostenuto il governatore del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, all'inaugurazione nel palazzo della Regione dell'esposizione "Scart. Il lato bello e utile del futuro" che propone una collezione di opere d'arte - installazioni di uomini e di animali e ritratti - interamente realizzate con materiali di scarto (legno, plastica, tessuti, cartone e metalli). Il taglio del nastro segna l'avvio delle iniziative collegate all'edizione 2019 della Barcolana.Se, per quanto riguarda il tema unplastic, Fedriga ha ricordato le misure già adottate dalla Regione per incentivare l'abbandono della plastica nelle feste pubbliche e nelle attività delle società sportive, sul piano generale il governatore ha evidenziato "l'importanza di utilizzare strutture che possono eliminare i rifiuti dalle strade conferendoli ai nuovi termovalorizzatori e alle discariche di ultima generazione. Non si salva l'ambiente ma lo si danneggia - ha osservato il governatore - dicendo no al trattamento dei rifiuti e a tutti quegli interventi responsabili sul territorio che utilizzano le migliori tecnologie".L'esposizione Scart è stata promossa dal Gruppo Hera, rappresentata dal presidente esecutivo Tomaso Tommasi di Vignano, in collaborazione con la Regione, che la ospita, il Comune di Trieste, rappresentato al taglio del nastro dal sindaco Roberto Dipiazza insieme all'assessore Luisa Polli, e con la Società Velica Barcola e Grignano, presente con il suo presidente Mitja Gialuz.Per la Regione aprirsi a eventi come esposizioni e allestimenti è una scelta di fondo. "Abbiamo iniziato a dicembre con una mostra sulla Natività e oggi inauguriamo questa mostra che dà il via alla Barcolana - ha osservato Fedriga -. Mi piacerebbe che tutti i palazzi pubblici, e per quanto mi riguarda quelli della Regione, a partire dal bellissimo palazzo della Presidenza, venissero aperti in modo che i cittadini possano visitarli, perché questi edifici sono di tutti".Scart, frutto delle opere di una rete di oltre 130 giovani artisti, designer e architetti e in particolare di studenti dell'Accademia di Belle Arti di Firenze e Bologna, potrà essere visitata nel Palazzo della Regione di Trieste da domani fino al 20 ottobre ogni giorno dalle 10 alle 19 con ingresso gratuito. ARC/PPH/fc