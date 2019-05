Ambiente: Fedriga-Scoccimarro con Ispra, ok rapporti transfrontalieri

Trieste, 30 mag - Il Friuli Venezia Giulia intende proporsi come soggetto capofila nei rapporti di cooperazione transfrontaliera sulle tematiche ambientali con le realtà dei Paesi contermini.Ne hanno discusso oggi a Trieste, nel corso di un incontro nel palazzo della Regione, il governatore Massimiliano Fedriga e l'assessore all'Ambiente, Fabio Scoccimarro, con il presidente dell'Istituto superiore per la protezione e ricerca ambientale (Ispra), Stefano Laporta.Nell'occasione, sono stati vagliati anche i possibili scenari territoriali futuri, focalizzando l'attenzione sugli strumenti di intervento che possono essere attuati in collaborazione tra organismi statale e regionali.Successivamente, Laporta ha visitato la sede di Arpa a Palmanova, dove è stato ragguagliato relativamente alle esperienze innovative attivate dall'agenzia regionale. ARC/ARPA/Red