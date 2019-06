Ambiente: in onda video "Micro", collaborazione Arpa e sede Rai Fvg

Udine, 22 giu - Inizia con "Micro, l'incredibile viaggio di tre rifiuti" la collaborazione tra Arpa-Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente e la sede Rai del Friuli Venezia Giulia.Domani, domenica 23 giugno, alle 10.55, su Rai3 (in replica mercoledì 26 giugno alle 22.10 su Rai3 bis canale 103) verrà infatti trasmesso questo primo video realizzato dal Laboratorio Regionale di Educazione Ambientale (LaREA) nell'ambito del progetto www.mediatecambiente.it, un network dedicato all'educazione ambientale attraverso l'audiovisivo."Micro" è un video nel quale il protagonista segue il viaggio di tre rifiuti, un cotton fioc, un mozzicone di sigaretta e una cartina di uno snack, dal punto in cui sono prodotti fino al mare. Un video divertente, leggero e con un tocco di comicità, che fa riflettere su alcuni comuni comportamenti, indicando gli atteggiamenti più corretti per la salvaguardia e tutela dell'ambiente.La collaborazione con la sede Rai del Friuli Venezia Giulia proseguirà con la messa in onda di altri video proposti sempre da Arpa-LaREA e dalle mediateche regionali (La Cappella Underground di Trieste, Cinemazero di Pordenone, Mario Quargnolo di Udine e Ugo Casiraghi di Gorizia). ARC/Com