Ambiente: interventi aggiuntivi su corsi d'acqua nel Pordenonese

Trieste, 25 feb - La Giunta regionale ha approvato una integrazione al programma annuale per l'esercizio 2018, con l'intervento inerente ai lavori di manutenzione ordinaria sulla sponda destra del fiume Meduna e del torrente Cellina e sulla sponda sinistra del fiume Noncello.Previsti lavori per una spesa di oltre 23 mila euro nei territori dei comuni di Pordenone, Cordenons e Prata di Pordenone, che saranno curati dal Servizio difesa del suolo della Direzione Ambiente.Si tratta di ulteriori interventi, rispetto a quanto già programmato per una spesa complessiva di 273 mila euro, per sistemare alcune criticità emerse nel corso dei lavori di pulizia degli argini dalla vegetazione e quindi per garantire la sicurezza al territorio circostante.Sono infatti venuti alla luce problemi ad alcune palancole, i pannelli che costituiscono la struttura portante di opere arginali, e alle parti elettromeccaniche di alcune chiaviche. Opere, queste ultime, che una volta aperte hanno lo scopo di garantire il deflusso dell'acqua dalle campagne al fiume. ARC/CM