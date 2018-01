Ambiente: manutenzione idraulica Fvg, 7,5 milioni nel triennio '18-'20

Pordenone, 19 gennaio - Ammontano a quasi 7,5 milioni di euro i fondi che la Regione destinerà complessivamente nel triennio 2018-2020 agli interventi di manutenzione idraulica di alcuni corsi d'acqua del Friuli Venezia Giulia. La delibera, contenente le indicazioni dei fiumi interessati dalle opere è stata approvata dalla Giunta nel corso dell'ultima riunione, su proposta dell'assessore all'Ambiente.



Per l'anno in corso l'ammontare degli interventi è pari a 2,82 milioni di euro, mentre per il 2019 e 2020 saranno rispettivamente di 2,32 e 2,33 milioni. I lavori sono finalizzati a ridurre il rischio da allagamenti che possono provocare vittime, causare l'evacuazione di persone, danni ingenti all'ambiente e compromettere gravemente lo sviluppo economico dei territori colpiti.



La manutenzione è inquadrata nell'ambito della pianificazione dettata dal recente Piano Gestione del rischio di alluvione, dove una delle misure di mitigazione del rischio a livello di bacino idrografico è proprio quella di effettuare annualmente il programma di interventi. L'obiettivo è il mantenimento ed il ripristino del buon regime idraulico delle acque ed il recupero della funzionalità delle opere idrauliche.



Di seguito l'elenco degli interventi: manutenzione ordinaria in sponda destra del fiume Tagliamento (360 mila euro sia nel 2018 che nel 2019 e 2020); manutenzione ordinaria in sponda sinistra del fiume Meduna (315 mila euro nel 2018, 2019 e 2020); manutenzione ordinaria in sponda destra del fiume Livenza e del Meschio (150 mila euro nel 2018, 2019 e 2020); manutenzione ordinaria in sponda destra del fiume Meduna e del torrente Cellina e in sponda sinistra del fiume Noncello (290 mila euro nel 2018, 2019 e 2020); manutenzione ordinaria degli argini e della golena del torrente Versa (235 mila euro nel 2018, 2019 e 2020); manutenzione ordinaria argini nel goriziano e parte dell'udinese - bacino del torrente Torre (260 mila euro nel 2018 e 2019 e 290 mila euro nel 2020); manutenzione ordinaria degli argini del fiume Isonzo da Gorizia a Villesse e del torrente Judrio dal confine di Stato alla confluenza con il torrente Torre (325 mila euro nel 2018, 2019 e 2020); manutenzione ordinaria degli argini del fiume Isonzo da Sagrado alla foce (230 mila euro nel 2018, 2019 e 2020); interventi di manutenzione ordinaria mediante sfalci di tratti saltuari dell'argine sinistro del fiume Tagliamento (90 mila euro nel 2018 e 2019, 100 mila euro nel 2020); manutenzione ordinaria del corso d'acqua del torrente But a monte del ponte di Caneva con movimentazione del materiale alluvionale (500 mila euro nel 2018); manutenzione ordinaria dei corsi d'acqua dell'area triestina (70 mila euro nel 2018, 2019 e 2020). ARC/AL/ep