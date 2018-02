Ambiente: Micheletti (Arpa Fvg) direttore osservatorio nazionale

Trieste, 23 feb - La conferenza delle Regioni ha designato il direttore dell'Osservatorio meteorologico e gestione rischi naturali di Arpa, Stefano Micheletti, quale membro del Comitato nazionale d'indirizzo per la meteorologia e la climatologia.Lo rende noto Arpa in una nota, ricordando come Il Friuli Venezia Giulia sia stata tra le prime in Italia ad avviare, già alla fine degli Anni 80, un ambizioso progetto di meteorologia operativa, offrendo da quasi 30 anni servizi meteo di elevata qualità.Il Comitato d'indirizzo e l'agenzia ItaliaMeteo sono due organismi di nuova istituzione previsti dalla legge di stabilità di quest'anno, finalizzati a rafforzare la strategia nazionale nei settori della meteorologia e della climatologia.Per Arpa, la costituzione di questi due nuovi organismi rappresenta una svolta significativa per la meteorologia civile in Italia, a cui ha contribuito fattivamente anche l'Arpa del Friuli Venezia Giulia assieme all'intero sistema nazionale per la protezione dell'ambiente (Snpa).Il neo costituito comitato è un organismo che opera presso la presidenza del consiglio dei Ministri con compiti di indirizzo e verifica, nonché di espressione delle linee strategiche nei confronti di ItaliaMeteo. A quest'ultima agenzia competono, invece, le funzioni e i compiti conoscitivi, tecnico-scientifici e di responsabilità operativa, anche quale organo di coordinamento e potenziamento dei servizi meteorologici già operativi in Italia, sia a livello nazionale che regionale.Sono membri del comitato di indirizzo tredici esperti del settore, di cui sette di designazione ministeriale e sei in rappresentanza di Regioni e Province autonome italiane.La conferenza delle Regioni ha individuato i propri rappresentanti seguendo criteri di garanzia per l'esperienza maturata in strutture operative meteorologiche e di rappresentatività territoriale.ARC/ARPA(COM/fc