Ambiente: no ulteriori divieti in aree protette Isola della Cona

Trieste, 23 feb - Non ci sarà alcun ampliamento del divieto di navigazione o balneazione nell'area della foce dell'Isonzo, Isola della Cona. Una linea d'indirizzo confermata dalla delibera approvata oggi dalla Giunta regionale che adotta il piano di gestione del Sito Natura 2000 (Zsc/Zps) che riguarda quella specifica parte di territorio.Questo quanto confermato dalla Regione nel corso di un incontro che si è tenuto oggi a Trieste con alcuni rappresentanti dell'associazione Amici dei Caregoni i quali hanno manifestato il timore per l'introduzione di eventuali nuovi vincoli che potessero limitare la fruizione del canale ai diportisti.Nel dettaglio, la Regione ha sottolineato come l'adozione da parte della Giunta del piano di gestione della Zsc/Zps Foce dell'Isonzo-Isola della Cona non preveda alcuna variazione rispetto alla situazione attuale in merito all'accessibilità delle aree del Canale.Di fatto, il piano, consultabile online da martedì prossimo sul sito istituzionale dell'Amministrazione regionale, mantiene le prescrizioni di limitazione all'accesso per quelle zone, come ad esempio l'Isola dei Gabbiani, che erano già tutelate da specifiche ordinanze emesse in base al regolamento della Riserva naturale regionale, la quale viene gestita dai Comuni di Staranzano, San Canzian d'Isonzo, Fiumicello e Grado.Quindi, come ribadito dalla Regione, il nuovo piano paesaggistico ha di fatto preso atto dell'esistente, ovvero di quelle che erano le zone interdette di un'area naturalistica che ha assunto un'importante e certificata rilevanza internazionale e che attrae ogni anno oltre 15mila visitatori.Al termine del confronto i rappresentanti dell'Associazione, ringraziando l'Amministrazione per i chiarimenti e le informazioni ricevute, hanno manifestato la propria soddisfazione per una decisione che rappresenta, come è stato ribadito dalla Regione, una sintesi equilibrata tra i diversi interessi in campo. ARC/GG/fc