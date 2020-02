Ambiente: ok a banca dati grotte Fvg e cavità del Carso classico

Trieste, 7 feb - Proseguendo nell'opera di valorizzazione del patrimonio geologico e di tutela delle risorse naturali del territorio, la Giunta regionale, su proposta dell'assessore alla difesa dell'ambiente, stringerà un accordo di collaborazione con l'Università degli Studi di Trieste per implementare le informazioni contenute nel Catasto speleologico regionale (Csr) e dotarsi di una banca dati specificatamente dedicata alle grotte di interesse archeologico e paleontologico presenti in Friuli Venezia Giulia e alle cavità dell'altipiano calcareo denominato "Carso classico".L'intesa, che sarà perfezionata tra il Servizio geologico regionale e il Centro interdipartimentale per la scienza e la tecnologia applicate ai beni culturali dell'Ateneo triestino, consentirà di unire competenze e reciproche conoscenze, di condividere documentazioni e risultati dell'attività di ricerca, con l'obiettivo di giungere anche a una classificazione dei siti a interesse prettamente storico-culturale, distinguendoli da quelli rilevanti per le peculiarità paleontologiche.Il materiale, così ottimizzato, sarà opportunamente divulgato attraverso il sito web del Csr e la realizzazione di un volume monografico nel quale saranno approfonditi ruolo e funzioni delle cavità naturali regionali dall'era paleolitica in poi. Saranno inoltre proposti alcuni itinerari per visitare grotte, musei - che conservano materiali archeologici e reperti faunistici - e percorsi dedicati alla lettura geologica e geomorfologia del territorio. ARC/CCA/GG